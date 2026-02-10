Horror en gimnasio de Cartago: asesinan a balazos a hombre mientras entrenaba

Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago.

La alerta ingresó al 911 a las 8:00 p. m., a 100 metros al oeste de la Unidad Regional del INA, sobre la calle que comunica Metrocentro con Taras.

El hombre fue asesinado a balazos (Cruz Roja/Cortesía)

Los hechos se dieron en un gimnasio, el hombre estaba haciendo ejercicios cuando lo atacaron, otras personas apenas pudieron resguardarse al ver el terrible peligro que corrían.

Los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales, con balazos en el abdomen y el tórax.

La escena quedó en custodia policial mientras esperan la llegada del OIJ.

Noticia en desarrollo