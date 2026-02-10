Hijo de camarógrafo de Repretel que murió en accidente tenía una pasión por la que muchos lo recordarán

Un accidente de tránsito ocurrido en la entrada a Miramar, Puntarenas, cobró la vida de Luis Diego Barquero, de 39 años.

La noticia enluta a Grupo Repretel, ya que el fallecido era hijo del querido camárografo Luis Barquero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el accidente se dio a las 2 p. m., en la entrada a Miramar, en Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, de 39 años, viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra un camión.

El impacto fue fatal y Barquero falleció en el sitio. El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Luis Barquero falleció en un accidente de tránsito (Cortesía/cortesía)

La noticia golpeó con fuerza a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Grupo Repretel confirmó que Luis Diego era hijo de Luis Barquero, asistente de cámaras en Noticias Repretel, y mediante una esquela expresó su pesar: “Grupo Repretel lamenta el fallecimiento de Luis Diego Barquero, hijo de nuestro compañero de Noticias Repretel, Luis Barquero. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia”.

En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron, cargados de dolor, cariño y recuerdos.

“Mi hermano, huevón, te fuiste demasiado rápido. Todavía no era el momento. Duele en el alma”, escribió un allegado. Otros mensajes lo describen como un ser auténtico y genuino, un amigo que deja un vacío profundo: “Hoy el cielo gana un alma buena y nosotros perdemos una gran presencia”.

Luis Diego era chef de profesión y muchos de sus amigos le decían de cariño “Quequito”.

Además era un apasionado de las motos, especialmente de las Vespa, pasión que lo llevó a forjar fuertes lazos dentro de la comunidad motociclista.

Desde uno de los grupos a los que pertenecía, el mensaje fue muy emotivo: “Vuela alto hermano, un vespero que sumó mucho a la comunidad. Algún día nos volveremos a ver. Mucho respeto de parte de Vespa Cowboys CR”.

LEA MÁS: Repretel está de luto por la muerte del hijo de uno de sus colaboradores

Colegas y figuras del medio también se unieron a las muestras de solidaridad. Luis Diego era amigo cercano del presentador Tigre Tony y de su esposa Alejandra Giusti, motivo por el cual el comunicador compartió un lazo negro en sus redes sociales, en señal de duelo y respeto.

Hoy, quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre pulseador, apasionado, devorador de kilómetros en su Vespa.

LEA MÁS: Dos imputados por narcotráfico enfrentarán proceso de extradición hacia Estados Unidos

Luis fue velado este lunes y será despedido este martes a las 3:00 de la tarde en la iglesia San Pedro Apóstol en Barva de Heredia