Hijo de camarógrafo de Repretel que murió en accidente tenía una pasión por la que muchos lo recordarán

La tragedia ocurrió en Puntarenas y enlutó a Repretel y a la comunidad vespera

Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito ocurrido en la entrada a Miramar, Puntarenas, cobró la vida de Luis Diego Barquero, de 39 años.

La noticia enluta a Grupo Repretel, ya que el fallecido era hijo del querido camárografo Luis Barquero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el accidente se dio a las 2 p. m., en la entrada a Miramar, en Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, de 39 años, viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra un camión.

El impacto fue fatal y Barquero falleció en el sitio. El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Luis Barquero falleció en un accidente de tránsito
Luis Barquero falleció en un accidente de tránsito (Cortesía/cortesía)

La noticia golpeó con fuerza a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Grupo Repretel confirmó que Luis Diego era hijo de Luis Barquero, asistente de cámaras en Noticias Repretel, y mediante una esquela expresó su pesar: “Grupo Repretel lamenta el fallecimiento de Luis Diego Barquero, hijo de nuestro compañero de Noticias Repretel, Luis Barquero. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia”.

En redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron, cargados de dolor, cariño y recuerdos.

Mi hermano, huevón, te fuiste demasiado rápido. Todavía no era el momento. Duele en el alma”, escribió un allegado. Otros mensajes lo describen como un ser auténtico y genuino, un amigo que deja un vacío profundo: “Hoy el cielo gana un alma buena y nosotros perdemos una gran presencia”.

Luis Diego era chef de profesión y muchos de sus amigos le decían de cariño “Quequito”.

Además era un apasionado de las motos, especialmente de las Vespa, pasión que lo llevó a forjar fuertes lazos dentro de la comunidad motociclista.

Desde uno de los grupos a los que pertenecía, el mensaje fue muy emotivo: “Vuela alto hermano, un vespero que sumó mucho a la comunidad. Algún día nos volveremos a ver. Mucho respeto de parte de Vespa Cowboys CR”.

Colegas y figuras del medio también se unieron a las muestras de solidaridad. Luis Diego era amigo cercano del presentador Tigre Tony y de su esposa Alejandra Giusti, motivo por el cual el comunicador compartió un lazo negro en sus redes sociales, en señal de duelo y respeto.

Hoy, quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre pulseador, apasionado, devorador de kilómetros en su Vespa.

Luis fue velado este lunes y será despedido este martes a las 3:00 de la tarde en la iglesia San Pedro Apóstol en Barva de Heredia

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

