Repretel está de luto por la muerte del hijo de uno de sus colaboradores

Repretel se encuentra de luto tras la muerte de Luis Diego Barquero, hijo de Luis Barquero, asistente de cámaras en Noticias Repretel.

“Grupo Repretel lamenta el fallecimiento de Luis Diego Barquero, hijo de nuestro compañero de Noticias Repretel, Luis Barquero. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia”, informó la empresa mediante un comunicado.

Mensajes de apoyo

Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas enviaron mensajes de solidaridad a la familia. Luis Diego era amigo del presentador Tigre Tony y de su esposa, Alejandra Giusti, razón por la que el presentador compartió un lazo negro este lunes en sus redes.

Luis Barquero es asistente de cámaras en Noticias Repretel. (redes/Facebook)

El gesto fue acompañado por numerosos mensajes de condolencia y acompañamiento en este momento de duelo.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos.