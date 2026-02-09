Bad Bunny elimina su contenido en Instagram tras controversial presentación en el Super Bowl

El Super Bowl LX aún no terminaba de digerirse cuando Bad Bunny volvió a sacudir las redes, esta vez lejos del escenario.

Pocos minutos después de su potente y polémica presentación en el medio tiempo, el cantante puertorriqueño eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, dejó el perfil sin foto y sin seguir a ningún usuario.

La acción fue tan sorpresiva como inmediata. En cuestión de minutos, sus fans comenzaron a notar que el perfil del “Conejo Malo” estaba completamente en blanco, lo que desató una ola de reacciones, teorías y mensajes de alerta en X, Instagram y TikTok.

Un silencio digital que no pasó desapercibido

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años. (redes/Captura de video)

Bad Bunny, conocido por manejar con precisión su narrativa pública y digital, rara vez hace movimientos al azar. Por eso, el “borrón total” fue interpretado por muchos como una señal de algo más grande.

Algunos seguidores creen que se trata del inicio de una nueva etapa artística, mientras que otros lo vinculan directamente con la controversia que generó su show, cargado de mensajes políticos, símbolos latinos y referencias directas a la identidad de América más allá de Estados Unidos.

También hubo quienes interpretaron la decisión como una reacción emocional, tomando en cuenta que el artista salió del estadio sin dar declaraciones y evitando el contacto con la prensa tras el espectáculo.

Las teorías no se hicieron esperar

En redes sociales, las especulaciones se multiplicaron:

¿Anuncio sorpresa de nuevo álbum?

¿Cierre simbólico de una era?

¿Respuesta a las críticas del expresidente Donald Trump?

¿Un acto de protesta silenciosa?

Aunque ninguna versión ha sido confirmada, el gesto fue suficiente para convertir el nombre de Bad Bunny en tendencia global por segundo día consecutivo.