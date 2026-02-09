Dos imputados por narcotráfico enfrentarán proceso de extradición hacia Estados Unidos

Dos hombres enfrentarán un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Se trata de Jimmy Adonay Posada Chevez, alias “Turbo”, de nacionalidad salvadoreña, y Jimmy Roy Vindas Aguilar, costarricense, ambos requeridos por el Tribunal del Distrito Medio de Florida por presuntos delitos de narcotráfico.

Los imputados permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025, como parte de la causa 25-000035-1981-PE. En esta investigación, la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada los vincula con el transporte y la comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína.

Según la información oficial, el Gobierno de Estados Unidos formalizará en los próximos días la solicitud de extradición contra Posada y Vindas.

Una vez recibida, las autoridades costarricenses deberán ejecutar el procedimiento establecido en la legislación nacional para este tipo de trámites.

La extradición es parte de la cooperación bilateral entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio Público de Costa Rica contra el narcotráfico, en el marco de la reforma constitucional que habilita la extradición de nacionales.

