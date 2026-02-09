Tres personas enfrentarán juicio por ataque a la tiktoker Marisol Gómez y asesinato de su novio

Tres personas de apellidos Herrera, Linares y Monterrey deberán responder a la justicia por el ataque que sufrió la tiktoker costarricense Marisol Gómez Quesada y el homicidio de su novio Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

El Poder Judicial confirmó que este martes 10 de febrero arrancará el debate en el Tribunal Penal de Quepos.

Eliécer Torres León, conocido como Tingo y su novia Marisol Gómez, fueron muy conocidos en Tiktok. Foto: Archivo LT

Marisol y Tingo sufrieron un ataque armado la madrugada del viernes 30 de junio de 2023, en Esterillos Oeste en Parrita. Supuestamente, cuatro sujetos llegaron a la casa de la pareja y les dispararon en reiteradas ocasiones.

El hombre murió en el sitio, mientras que ella fue llevada a un centro médico, donde logró sobrevivir.

Luego, las autoridades vincularon a Herrera como sospechoso de este hecho, también figuró una mujer de apellido Fallas, la Fiscalía indicó que la investigación continúa en un expediente aparte; en algún momento, en apariencia, Herrera y Fallas fueron novios; al parecer, Herrera fue amigo de Marisol Gómez, no obstante, luego surgieron problemas en la amistad, en la que en apariencia hubo hasta amenazas publicadas en redes sociales.

Este caso forma parte del expediente 23-000903-0072-PE, de la Fiscalía de Quepos y Parrita y se espera la versión de varios testigos para conocer las causas que llevaron a este homicidio.

