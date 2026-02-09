Randall Zúñiga, director del OIJ, recibe otra suspensión del cargo tras decisión de Corte Plena

La Corte Plena decidió una nueva suspensión para Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte del proceso administrativo disciplinario que se sigue en su contra.

La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria de este lunes 9 de febrero, en la que 13 magistradas y magistrados votaron a favor de una suspensión por tres meses, mientras que 8 respaldaron una suspensión de un mes, imponiéndose el criterio mayoritario.

Según explicó la Corte, la medida busca garantizar que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso disciplinario, pueda continuar con la investigación de forma objetiva, independiente e integral, mediante la adecuada recopilación de pruebas y la realización de las diligencias necesarias, en estricto respeto del debido proceso.

Corte Plena vuelve a pronunciarse sobre el futuro de Randall Zúñiga, director del OIJ.

El jerarca del OIJ se mantiene separado de su cargo precisamente para evitar cualquier interferencia o afectación en el desarrollo de la investigación administrativa.

Pese a la suspensión, la Corte Plena aseguró la continuidad operativa del OIJ, señalando que la Policía Judicial ha seguido desarrollando con normalidad sus funciones sustantivas, incluyendo operativos, allanamientos, detenciones y otras acciones investigativas, garantizando así la prestación del servicio público en beneficio de la seguridad ciudadana.

Zúñiga fue suspendido de sus funciones desde el 29 de octubre del 2025, mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la cual se origina a partir de diversas denuncias presentadas en su contra por supuestos delitos de violación.