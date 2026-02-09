Confirman que víctimas de balacera en Alajuela eran expareja y tenían tres hijos

Seiry Michelle López Valentín, de 27 años, y Edwin Andrés Chaves Benavides, de 33 años, son las víctimas asesinadas de una despiadada balacera que ocurrió al frente de un supermercado en Tambor de Alajuela.

Ellos fueron pareja y tuvieron tres hijos, quienes tienen 8, 5 y 3 años. Trascendió que ya no seguían juntos; sin embargo, mantenían comunicación, especialmente por los menores de edad.

Seiry tenía otra hija de 12 años; ella era mamá de cuatro hijos en total.

La tarde de este domingo 8 de febrero, López y Chaves estaban frente al negocio cuando fueron atacados a balazos por cuatro hombres. Este hecho quedó grabado y ahora es analizado por las autoridades judiciales.

“Las víctimas se encontraban en vía pública cuando llegaron cuatro sujetos con quienes, en apariencia, tuvieron una discusión; uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

Michelle López Valentín, madre de cuatro menores, fue asesinada el domingo 8 de febrero tras ser atacada por su pareja sentimental. (Foto/Foto: cortesía)

Cámara captó el ataque que terminó con la vida de una mujer de apellido López, en Alajuela. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La mujer recibió balazos en el hombro derecho, el tórax y el pecho. Fue trasladada al hospital San Rafael, donde falleció minutos después. Chaves resultó herido en el abdomen y murió la mañana de este lunes 9 de febrero en este centro médico.

Sospechoso bajo investigación

El sospechoso de esta agresión es un sujeto de apellidos Segura Quirós, quien en apariencia era la actual pareja de la mujer; no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

López se convierte en la octava mujer que sufre una muerte violenta en los primeros días del 2026. Si las autoridades confirman que Segura es el principal sospechoso, sería el cuarto femicidio que ocurre en este año.

Por respeto a la familia, el video no es compartido por este medio.