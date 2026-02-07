Sucesos

Matan a mujer de 51 años de una puñalada en Hatillo: su hijo es el principal sospechoso

Supuesta violencia doméstica enluta en Hatillo con la muerte de una madre

Por Alejandra Morales

Una mujer de aproximadamente 51 años murió tras sufrir una puñalada en el abdomen. El lamentable hecho ocurrió este viernes 6 de febrero en Hatillo centro.

Jhonny Zamora, de la central de la Cruz Roja, confirmó que recibieron la alerta a las 6:59 p. m. y que, cuando los socorristas llegaron al sitio, ya no había nada que hacer por la víctima.

Una mujer fue asesinada en Hatillo, en apariencia, por su hijo.
Oficiales de la Fuerza Pública se mantienen custodiando el sitio de la agresión, una propiedad cercana a la licorera La Maya.

Versiones no oficiales señalan que el sospechoso de esta agresión sería un hijo de la ofendida, cuya identidad no ha trascendido.

De confirmarse esta situación sería el cuarto femicidio en este año.

En lo que llevamos del 2026, han muerto de manera violenta 8 mujeres.

