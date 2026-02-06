Mamá decoró la tumba de su hijo: la historia de una madre marcada por el crimen

Doña Violeta Rivas viaja casi a diario al cementerio municipal de Liberia, Guanacaste, para visitar a su amado hijo, Jimmy Ruiz Rivas, de 37 años, quien fue sepultado en ese lugar tras ser asesinado por unos sujetos que intentaron robarle el carro que recién había comprado.

La tumba de Jimmy es el único sitio donde la señora encuentra un poco de paz y por eso se ha dedicado a cuidarla tal como lo hacía con su hijo, al punto de convertir ese lugar en un hermoso altar en su memoria.

“Mi mamá, no hay un solo día en el que no lo llore, casi que siempre va al cementerio a visitarlo, le tiene todo muy bonito, ella se ha encargado de decorarlo y siempre lo mantiene muy cuidado”, contó Darling Ruiz, hermana de Jimmy.

LEA MÁS: Hospital Nacional de Salud Mental lamenta la muerte de joven que se estrelló contra un árbol

Jimmy se había esforzado por comprar su carro, pero no pudo disfrutarlo tanto como deseaba.

Al dolor que siente la familia por la trágica muerte de Jimmy también se le suma una gran frustración, pues ya ha pasado más de un año desde su homicidio y el caso no parece mostrar mayores avances.

La tragedia que tiene a esta familia con el corazón hecho pedazos se descubrió a eso de las 2 a. m. del viernes 22 de noviembre del 2024, cuando el cuerpo de Jimmy fue encontrado con múltiples golpes sobre la vía pública a un kilómetro de la entrada a San Rafael de Liberia.

La noche anterior, Ruiz, quien trabajaba como supervisor en una empresa de marketing, había salido de su casa a trabajar como chofer de la app Didi, para así ganarse un dinero extra para su hogar.

En cuanto al carro de Jimmy, el cual tenía menos de un mes de haberlo adquirido, fue recuperado en Cañas, localidad en la que el 22 de noviembre el OIJ detuvo a un hombre apellidado Badilla como sospechoso del crimen, quien poco después fue dejado en libertad con medidas cautelares.

Así es como doña Violeta decoró la tumba de su hijo. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

Doloroso aniversario

El viernes 21 de noviembre del 2025 se cumplió un año de la muerte de Jimmy y para su familia esa fecha fue como un baldazo de agua fría, que los hizo revivir todo el dolor que sintieron al descubrir su muerte.

“Fue algo muy doloroso y triste para todos; ese día se le celebró la misa del año, se le hizo un rezo en la casa con la familia y las personas más cercanas. El pasado 2 de enero le hicimos una eucaristía ahí donde él descansa; llegó un padre a hacerle la bienvenida de año y a orar”, contó la hermana.

LEA MÁS: Gatillero estuvo a punto de matar a muchacho inocente que se dirigía a abastecedor en Desamparados

El altar que le hicieron a Jiimmy está lleno de flores, adornos y los refrescos que tanto le gustaban. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

Darling explicó que esa fecha fue muy dura para toda su familia, pero la que más sufrió ese día fue doña Violeta.

“Mi mamá, no hay día que no llore a su hijo, no hay día que no sienta ese dolor y para ella fue como revivir el momento, sentir de nuevo esa tristeza, ese vacío, porque ya pasó un año y uno se pregunta: ¿Dónde están los responsables?”.

Carta muy especial

Jimmy era padre de tres niñas de 8, 5 y un añito, así como de una jovencita de 11 años que no era su hija biológica, pero que él la amaba como si lo fuese.

Darling contó que las niñas extrañan a diario a su papá y destacó que la de ocho añitos suele escribirle cartas a Jimmy, las cuales acompaña con dibujos de toda su familia.

“La niña hace dibujos donde salen el papá y sus hermanitas, escribe que siempre va a amar a su papá. Ellas siempre fueron muy pegadas a él, porque era un papá muy bueno y responsable”.

Esta es una de las cartas que una de las hijas de Jimmy le hizo. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

Darling también contó que la chiquita de cinco años se graduó del kínder en diciembre y, como su papá no pudo estar en la graduación, ella desfiló junto con su abuelita.

Conservan el carro

En cuanto al carro que Jimmy había adquirido con tanto esfuerzo, este le fue devuelto a su familia seis meses después de que fue decomisado en Cañas.

“El carro le quedó a mi mamá, porque ella era la beneficiaria. Cuando lo fuimos a retirar, para ella fue duro, porque venía por todo el camino con esa angustia y ese llanto. Nosotros lo tenemos guardado ahí en la casa, porque todavía no hay una decisión concreta, si se lo va a dejar o si lo va a vender a futuro”, explicó Darling.

LEA MÁS: Clínica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

Doña Violeta también hizo una decoración especial para el cumpleaños de Jimmy en mayo del año pasado. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

Ruiz explicó que desde la muerte de su hermano su mamá ha estado muy triste, por lo que intentan que no se quede sola en la casa; por ese motivo, siempre que tienen la oportunidad, la llevan a pasear en el carro de Jimmy, tal y como él lo hubiera hecho.

Frustración por poco avance

Para la familia de Jimmy este año ha sido muy difícil, no solo por su dolorosa ausencia, sino también por el hecho de que sienten que el caso se encuentra estancado.

“No sabemos nada; a veces pienso que está en el olvido y que en cualquier momento lo van a archivar. Solo nos dicen que está en investigación y que ya no me presente a las oficinas, que si tienen alguna noticia, ellos nos contactan”, dijo Darling.

Ruiz comentó que también están muy molestos por el hecho de que dejaran al único sospechoso en libertad y con medidas, pues piensa que ese sujeto sabe más de lo que dijo a las autoridades.

Este fue el queque que le llevaron el día que hubiese cumplido los 38 años. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

“Todo el mundo nos pregunta qué ha pasado con el caso y nosotros tenemos miedo de que quede ahí y que con el tiempo se convierta en una cifra más de casos que quedaron impunes”.