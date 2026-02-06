Clínica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

Ola Centro Médico rompió el silencio y se pronunció luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanara sus instalaciones este jueves como parte de la investigación que mantiene por las muertes de dos mujeres que se realizaron procedimientos estéticos en ese conocido lugar.

La clínica realizó una publicación en su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido la mañana de este jueves en Rohrmoser, Pavas.

“Ante la información que circula, aclaramos que autoridades judiciales se presentaron en nuestras instalaciones, únicamente, para solicitar documentación relacionada con casos específicos que se encuentran en investigación”, indicó dicha clínica.

En esa misma publicación destacan que los agentes judiciales realizaron sus labores sin ningún tipo de inconveniente ni obstáculo.

Ivannia Torres y Regina Brumley (Cortesía/cortesía)

“La visita fue pacífica, breve y se brindó la información requerida de forma inmediata, como corresponde a una institución responsable y transparente. En Ola Privée colaboramos activamente con las autoridades y confiamos plenamente en que los hechos serán esclarecidos dentro del debido proceso”.

Sin entrar en mayores detalles, el mensaje finaliza destacando que para la clínica la prioridad sigue siendo la seguridad, el bienestar y la atención responsable de cada paciente.

Las dos mujeres que fueron operadas en ese centro médico y, posteriormente, fallecieron el pasado mes de enero fueron Ivannia Torres, de 40 años, y Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años.

El caso es tramitado por la Sección de Homicidios del OIJ, con el fin de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal relacionada con los procedimientos médicos realizados.