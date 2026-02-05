Muerte de dos pacientes: clínica allanada por el OIJ era frecuentada por figuras de la farándula tica

La clínica privada Ola, allanada este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Rohrmoser, Pavas, era un centro médico muy concurrido por figuras de la farándula costarricense.

Al lugar llegaban influencers, periodistas, creadores de contenido, modelos y cantantes, quienes solían promocionar y exhibir en redes sociales los resultados de procedimientos estéticos realizados en ese lugar.

Ivannia Torres y Regina Brumley (Cortesía/cortesía)

Esa exposición en plataformas digitales funcionaba como una vitrina de promoción para los servicios de la clínica, cuyos tratamientos y cirugías eran difundidos por personalidades públicas que, posteriormente, presumían sus retoques.

El allanamiento se da en el marco de una investigación por la muerte de dos pacientes, ocurridas en enero, tras someterse a cirugías estéticas.

Una de las víctimas fue identificada como Ivannia Torres, de 40 años, quien falleció el 19 de enero debido a complicaciones posteriores al procedimiento. Su muerte ocurrió en el Hospital Calderón Guardia.

Torres era vecina de Batán, en la provincia de Limón, y era docente en el cantón de Siquirres, donde trabajaba como maestra. Ella era madre de tres hijos.

La segunda paciente es Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años, quien murió el 22 de enero en el Hospital México tras presentar complicaciones. El OIJ confirmó que el fallecimiento ocurrió luego de una cirugía estética.

Ella también era madre y trabajaba como educadora en el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres; además, era dueña de un local comercial.

El caso es tramitado por la Sección de Homicidios del OIJ, con el fin de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal relacionada con los procedimientos médicos realizados.

Como parte de las diligencias, los agentes judiciales buscan recabar expedientes médicos, documentación y otra evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y la investigación permanece en desarrollo.