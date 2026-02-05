Sucesos

Muerte de dos pacientes: clínica allanada por el OIJ era frecuentada por figuras de la farándula tica

La popular clínica estética, frecuentada por celebridades e influencers, está bajo investigación judicial

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La clínica privada Ola, allanada este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Rohrmoser, Pavas, era un centro médico muy concurrido por figuras de la farándula costarricense.

Al lugar llegaban influencers, periodistas, creadores de contenido, modelos y cantantes, quienes solían promocionar y exhibir en redes sociales los resultados de procedimientos estéticos realizados en ese lugar.

Ivannia Torres y Regina Brumley
Ivannia Torres y Regina Brumley (Cortesía/cortesía)

Esa exposición en plataformas digitales funcionaba como una vitrina de promoción para los servicios de la clínica, cuyos tratamientos y cirugías eran difundidos por personalidades públicas que, posteriormente, presumían sus retoques.

El allanamiento se da en el marco de una investigación por la muerte de dos pacientes, ocurridas en enero, tras someterse a cirugías estéticas.

Una de las víctimas fue identificada como Ivannia Torres, de 40 años, quien falleció el 19 de enero debido a complicaciones posteriores al procedimiento. Su muerte ocurrió en el Hospital Calderón Guardia.

LEA MÁS: La patria está de luto: dan a conocer identidad de fallecido en trágico accidente esta mañana

Torres era vecina de Batán, en la provincia de Limón, y era docente en el cantón de Siquirres, donde trabajaba como maestra. Ella era madre de tres hijos.

La segunda paciente es Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años, quien murió el 22 de enero en el Hospital México tras presentar complicaciones. El OIJ confirmó que el fallecimiento ocurrió luego de una cirugía estética.

Ella también era madre y trabajaba como educadora en el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres; además, era dueña de un local comercial.

El caso es tramitado por la Sección de Homicidios del OIJ, con el fin de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal relacionada con los procedimientos médicos realizados.

Como parte de las diligencias, los agentes judiciales buscan recabar expedientes médicos, documentación y otra evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y la investigación permanece en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
allanamientooijRohrmoserpavasmuerte de pacientes
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.