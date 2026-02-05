Sucesos

La patria está de luto: dan a conocer identidad de fallecido en trágico accidente esta mañana

Ronald Jiménez González, de 60 años, es el fallecido

Por Silvia Coto

Un oficial de la Fuerza Pública, identificado como Ronald Jiménez González, de 60 años, fue la víctima del accidente ocurrido la la madrugada de este jueves tras un accidente de tránsito ocurrido en Talamanca.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 1:11 a. m., luego de que se informara sobre la colisión de un vehículo liviano contra una torre de electricidad. Producto del impacto, el conductor fue expulsado del automóvil.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas valoraron al hombre y lo confirmaron sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Trascendió que Jiménez González no se encontraba laborando al momento del accidente. Compañeros del oficial llegaron a la escena y se mostraron visiblemente consternados por lo ocurrido.

Las circunstancias que mediaron en el hecho deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.

