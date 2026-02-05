Sucesos

Rayo cobra la vida de pescador en aguas de Sierpe, Puntarenas

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja en Sierpe, Puntarenas

Por Silvia Coto

Un hombre perdió la vida el miércoles luego de ser impactado por un rayo mientras se encontraba pescando en alta mar, en Puntarenas.

Los hechos ocurrieron en Sierpe de Osa, en Puntarenas.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 6:44 p. m..

El hombre viajaba en su bote cuando ocurrió el incidente. Personas que se encontraban en la zona lograron auxiliarlo y trasladarlo hasta un punto donde hicieron contacto con la unidad de emergencia.

Cruz Roja
A la llegada de la Cruz Roja ya el hombre estaba fallecido. (Cruz Roja)

Sin embargo, los cruzrojistas confirmaron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

A la escena se desplazó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales que se encargaron de trasladar el cuerpo a la Medicatura Forense.

