Visitar a unos parientes se convirtió en una pesadilla para familia de una adolescente

Una visita a casa de unos parientes en Sixaola de Talamanca, en el Caribe Sur de Costa Rica, se transformó en una pesadilla para la familia de una adolescente de 17 años.

A la jovencita le dieron cocaína y alcohol, y el responsable fue un primo de apellidos Urbina Gutiérrez. Así lo acusó la Fiscalía de Bribrí, y con las pruebas obtenidas lograron que el Tribunal Penal de la localidad le impusiera ocho años y seis meses de prisión.

La pena fue dictada este martes 3 de febrero.

La Fiscalía de Bribrí logró la condena de un sujeto de apellidos Urbina Gutiérrez. Imagen ilustrativa.

El caso generó consternación debido al vínculo familiar entre agresor y víctima, así como por la gravedad del daño provocado a la menor.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre deberá cumplir seis meses de prisión preventiva, según lo ordenado por las autoridades judiciales.