Sucesos

Visitar a unos parientes se convirtió en una pesadilla para familia de una adolescente

La Fiscalía de Bribrí logró la condena de un sujeto de apellidos Urbina Gutiérrez

Por Alejandra Morales

Una visita a casa de unos parientes en Sixaola de Talamanca, en el Caribe Sur de Costa Rica, se transformó en una pesadilla para la familia de una adolescente de 17 años.

A la jovencita le dieron cocaína y alcohol, y el responsable fue un primo de apellidos Urbina Gutiérrez. Así lo acusó la Fiscalía de Bribrí, y con las pruebas obtenidas lograron que el Tribunal Penal de la localidad le impusiera ocho años y seis meses de prisión.

La pena fue dictada este martes 3 de febrero.

La Fiscalía de Bribrí logró la condena de un sujeto de apellidos Urbina Gutiérrez.

El caso generó consternación debido al vínculo familiar entre agresor y víctima, así como por la gravedad del daño provocado a la menor.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre deberá cumplir seis meses de prisión preventiva, según lo ordenado por las autoridades judiciales.

