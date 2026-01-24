De una bolsa de basura a los brazos de un héroe: El rescate que conmovió a Talamanca

Lo que parecía una bolsa de basura abandonada a un costado de la calle escondía una escena desgarradora que estremeció a oficiales de la Fuerza Pública.

El llanto persistente de un animal fue la señal que llevó a descubrir un cruel acto de maltrato en Bribri, Talamanca, en el cruce hacia Sixaola.

La alerta fue dada por una vecina, quien no ignoró aquel sonido desesperado que provenía de las bolsas.

Oficiales de la Fuerza Pública de Talamanca acudieron al lugar y uno de ellos se acercó para revisar. Al abrirlas, confirmó lo peor: en su interior se encontraba un pequeño perrito, indefenso, atrapado entre desechos y sin posibilidad de escapar y sin poder respirar.

A perrito lo echaron en bolsa de basura

A Pantera la abandonaron en una bolsa de basura en el cruce de Sixaola, Talamanca, fue rescatada por oficiales de la Fuerza Pública. Foto: MSP (MSP/MSP)

Pese a la crudeza del hallazgo, la historia no quedó marcada solo por la crueldad humana, pues el policía que lo encontró hizo un acto de humanidad al abrazarlo y decir que lo adoptaba.

El perrito ahora se llama Pantera, un nombre que simboliza su fortaleza, su capacidad de sobrevivir y la nueva oportunidad de vida que se le abrió tras haber estado al borde de la tragedia, dijeron en el Ministerio de Seguridad Pública.