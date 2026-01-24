¿Con planes para el fin de semana? Así estará el tiempo para que se prepare

Las condiciones del tiempo para este penúltimo fin de semana de enero de 2026 serán ideales para quienes tienen planeado algún paseo.

José Pablo Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), señaló que se esperan condiciones típicas de la época seca.

“Muy pocas precipitaciones debido al bajo contenido de humedad, nubosidad de poca a parcial, además de vientos alisios moderados”, señaló Valverde.

IMN

IMN prevé condiciones ideales para paseos y actividades al aire libre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Agregó que para el sábado habrá nubosidad variable hacia el norte del Caribe y la Zona Norte; en la madrugada y la mañana podrían presentarse lluvias de corta duración.

Se mantendrá el patrón ventoso característico de enero en el territorio nacional, con vientos alisios acelerados y ráfagas de intensidad moderada entre 40 kilómetros por hora (km/h) y 60 km/h, alcanzando intensidades fuertes entre 70 km/h y 90 km/h. Esta condición se manifestará sobre las cordilleras del país y las partes bajas del Valle Central y el Pacífico Norte.

A partir del martes, la intensidad del viento aumentará nuevamente debido al desplazamiento de un nuevo empuje frío, que estará moviéndose por el Golfo de México a mediados de la última semana de este primer mes.