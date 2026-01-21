Esto es lo que está provocando los días fríos en la Gran Área Metropolitana

Los días fríos continuarán predominando en el país durante los próximos días; incluso, estos se extenderán hasta febrero, así lo explicó Rebeca Morera del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Las noches y madrugadas de enero y febrero suelen registrar temperaturas mínimas bajas”, dijo Morera.

Para este miércoles 21 de enero, las temperaturas más bajas se percibieron en Coronado con 12 grados, Cartago y Goicoechea, con 10 grados.

También el volcán Turrialba llegó a 1,2 grados; el Irazú a 2 grados y el Poás a 6,6 grados.

Coronado, Goicoechea y Cartago son las zonas que han registrado temperaturas bajas. Fotografía: Jose Cordero (Jose Cordero)

Morera explica que la humedad se mantiene baja, más las noches despejadas favorecen para que la radiación se disperse y, al no tener nubosidad, es como no tener la cobija que no permite que se pierda el calor.

“Durante las noches y madrugadas las temperaturas mínimas se han reducido de manera considerable en algunos puntos, como lo son el Valle Central, sectores montañosos, inclusive en algunos sitios de Guanacaste y llanuras de la Zona Norte y Caribe”, manifestó Morera.

Según el pronóstico, el ingreso ocasional de humedad favorecerá la presencia de lluvias dispersas de intensidad moderada entre este lunes y el miércoles, principalmente en el Caribe y la Zona Norte. Estas precipitaciones estarán asociadas al arrastre de nubosidad desde el mar Caribe.

A partir del miércoles, el contenido de humedad en el mar Caribe disminuirá de forma paulatina, lo que reducirá la probabilidad de lluvias en esas regiones. No obstante, el IMN señala que se mantendrán los vientos alisios acelerados, con ráfagas de intensidad moderada, lo que seguirá reforzando la sensación de frío, especialmente durante las noches y madrugadas.

