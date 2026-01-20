Sucesos

Prepárese: el frío seguirá en los próximos días, según el IMN

IMN mantiene condiciones ventosas y bajas temperaturas

Por Alejandra Morales

El frío continuará predominando en el país durante los próximos días, de acuerdo con la más reciente actualización del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierte además condiciones ventosas y lluvias dispersas en algunas regiones.

Según el pronóstico, el ingreso ocasional de humedad favorecerá la presencia de lluvias dispersas de intensidad moderada entre este lunes y el miércoles, principalmente en el Caribe y la zona norte. Estas precipitaciones estarán asociadas al arrastre de nubosidad desde el mar Caribe.

Lloviznas, niebla y frío se sentían en Cartago avanzada la tarde de este viernes debido al frente frío. Foto: Keyna Calderón.
IMN mantiene condiciones ventosas y bajas temperaturas. Foto: Ilustrativa

A partir del miércoles, el contenido de humedad en el mar Caribe disminuirá de forma paulatina, lo que reducirá la probabilidad de lluvias en esas regiones. No obstante, el IMN señala que se mantendrán los vientos alisios acelerados, con ráfagas de intensidad moderada, lo que seguirá reforzando la sensación de frío, especialmente durante las noches y madrugadas.

