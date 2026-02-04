Amenazas y agresiones: cae sospechoso de préstamos “gota a gota” en Pérez Zeledón

Un hombre que tenía atemorizadas a varias personas fue detenido este miércoles como sospechoso de extorsión en Pérez Zeledón.

El detenido es un hombre de apellido Solís, de 31 años. La captura se realizó en Platanares de Pérez Zeledón.

Según la información preliminar, hace aproximadamente dos meses se interpuso una denuncia en contra del hombre, quien presuntamente se dedicaba a prestar dinero para luego realizar cobros agresivos, utilizando amenazas y agresiones contra las personas afectadas.

Detenido en Pérez Zeledón por amenazas (Cortesía/Cortesía)

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron una serie de diligencias, las cuales permitieron identificar y ubicar al sospechoso, logrando su captura durante el operativo.

Durante la detención, el OIJ logró el decomiso de evidencia importante para la investigación, la cual será analizada en los laboratorios forenses.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.