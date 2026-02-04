Sucesos

Amenazas y agresiones: cae sospechoso de préstamos “gota a gota” en Pérez Zeledón

El detenido, de 31 años, es investigado por prestar dinero y realizar cobros con amenazas y agresiones

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre que tenía atemorizadas a varias personas fue detenido este miércoles como sospechoso de extorsión en Pérez Zeledón.

El detenido es un hombre de apellido Solís, de 31 años. La captura se realizó en Platanares de Pérez Zeledón.

Según la información preliminar, hace aproximadamente dos meses se interpuso una denuncia en contra del hombre, quien presuntamente se dedicaba a prestar dinero para luego realizar cobros agresivos, utilizando amenazas y agresiones contra las personas afectadas.

Detenido en Pérez Zeledón por amenazas
Detenido en Pérez Zeledón por amenazas (Cortesía/Cortesía)

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron una serie de diligencias, las cuales permitieron identificar y ubicar al sospechoso, logrando su captura durante el operativo.

LEA MÁS: OIJ detiene a muchacha que habría amenazado de muerte a presidenta electa Laura Fernández

Durante la detención, el OIJ logró el decomiso de evidencia importante para la investigación, la cual será analizada en los laboratorios forenses.

LEA MÁS: Dos personas quedan atrapadas tras derrumbe en construcción en La Unión de Cartago

El detenido será presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
detenidoamenazasextorsionespérez Zeledón
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.