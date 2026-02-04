Sucesos

OIJ detiene a muchacha que habría amenazado de muerte a presidenta electa Laura Fernández

El OIJ informó que la muchacha de 26 años habría realizado varios videos con amenazas

Por Adrián Galeano Calvo

Una muchacha de apenas 26 años está metida en graves problemas, pues fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosa de cometer un grave delito contra la presidenta electa Laura Fernández.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual informó que la muchacha de apellido Barahona fue capturada por agentes del OIJ de Cartago tras un allanamiento realizado en el sector de Tejar de El Guarco.

La sospechosa es una mujer apellidada Barahona, de 26 años. foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, Barahona es sospechosa del presunto delito de amenazas agravadas.

“Según la información preliminar, la investigación referente a este caso habría iniciado este lunes, cuando supuestamente se recibieron varias informaciones confidenciales donde se indicaba que esta mujer habría realizado varios videos y los habría publicado en redes sociales realizando múltiples amenazas contra la ahora presidenta electa de apellido Fernández”, detalló el OIJ.

Por medio de la investigación, los agentes judiciales lograron identificar plenamente a Barahona, por lo que a las 9 a.m. de este miércoles ejecutaron su detención bajo dirección funcional del Ministerio Público.

