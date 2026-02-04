Estadounidense es detenido como sospechoso del homicidio de mujer en Junquillal

Los agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz, detuvieron a un estadounidense como sospechoso del asesinato de una mujer.

El OIJ decomiso evidencia importante. (OIJ/Cortesía)

El OIJ informó este miércoles que realizaron el allanamiento la noche del martes en una vivienda ubicada en Junquillal, donde se logró la detención de un hombre de apellido Page, de 49 años.

El hombre es sospechoso del delito de homicidio, en perjuicio de una mujer de apellido Cadento, de nacionalidad argentina, con una edad estimada entre los 35 y 40 años.

Según la información preliminar, el pasado sábado alrededor de las 10:00 p. m., se dio el hallazgo del cuerpo en Playa Junquillal, lo que dio inicio a una investigación por parte de las autoridades judiciales.

Tras una serie de diligencias investigativas, los agentes lograron determinar la supuesta participación del ahora detenido en el hecho, por lo que, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se procedió con el allanamiento.

Durante el operativo, además de la detención, se logró el decomiso de evidencia relevante para la investigación, entre ellas prendas de vestir, teléfonos celulares y otros indicios.

El sospechoso será presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.