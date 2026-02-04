Sucesos

Dos personas quedan atrapadas tras derrumbe en construcción en La Unión de Cartago

Derrumbe obligó al despliegue de múltiples recursos de emergencia en La Unión de Cartago

Por Silvia Coto

La Cruz Roja Costarricense moviliza en este momento varias ambulancias a Cartago luego de que se reportó que un terraplén cayó sobre dos personas.

La Cruz Roja atiende la emergencia. (Cruz Roja)

La emergencia ocurre en La Unión de Cartago, específicamente en calle Piolín.

Según el reporte de las autoridades, dos personas adultas habrían quedado atrapadas por un alud de tierra ocurrido en una construcción.

Las autoridades indicaron que la emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que se esperan informes sobre las labores en el sitio.

