Violencia en el país alcanza a la Cruz Roja: balean sede este sábado

La ola de violencia que azota al país alcanzó ahora a Puntarenas, afectando directamente una de las sedes de la Cruz Roja Costarricense.

En horas de la mañana de este sábado 31 de enero, un incidente con arma de fuego provocó impactos directos de bala en las instalaciones del Centro Regional de la institución en la provincia.

De acuerdo con la información confirmada, los disparos se produjeron como parte de un hecho violento ocurrido en las cercanías y afectaron de manera colateral el edificio de la Cruz Roja. Afortunadamente y de milagro, ninguno de los cruzrojistas resultó herido durante el incidente.

LEA MÁS: Otro hecho violento en Puntarenas: confirman quién es la víctima del ataque en Lepanto

Instalaciones del Centro Regional de Puntarenas recibieron impactos de bala; no hubo cruzrojistas heridos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Puntarenas

Ante lo ocurrido, la Cruz Roja Costarricense recordó que se trata de una institución humanitaria, imparcial y neutral, cuya labor es atender a todas las personas sin distinción alguna y en cualquier circunstancia.

LEA MÁS: Decomisan droga del Clan del Golfo en La Uruca con logos de una conocida marca de tenis

La benemérita enfatizó que no forma parte de conflictos ni disputas, por lo que hizo un llamado a la población para que se respete y proteja a su personal, ambulancias, edificios y emblemas.

“Respetar a la Cruz Roja es respetar una misión humanitaria que tiene como único propósito salvar vidas”, señaló la institución, tras un nuevo episodio de violencia que evidencia el riesgo al que incluso los cuerpos de emergencia se ven expuestos.