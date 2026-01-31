Decomisan droga del Clan del Golfo en La Uruca con logos de una conocida marca de tenis

Dos costarricenses y un colombiano fueron detenidos por transportar droga que en apariencia iba hacia los Estados Unidos.

La captura se realizó gracias a una acción conjunta de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA), en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

A los sospechosos les decomisaron 296 paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, los cuales llevaban el logo de una reconocida marca de tenis. Inicialmente, las autoridades ubicaron 198 kilos dentro de un vehículo, el cual tenía un compartimiento oculto en el piso.

El automóvil fue vinculado con una vivienda tipo chozón ubicada en La Uruca, San José, donde tras un allanamiento se encontraron los otros 98 kilos de droga.

Dos costarricenses y un colombiano figuran entre los detenidos por droga que al parecer pretendían enviar a los Estados Unidos, el decomiso fue en La Uruca, San José. Foto: MSP (MSP/MSP)

Entre los detenidos figuran dos costarricenses: Palacio Mena, de 41 años, quien cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio, delito contra la Ley de Migración y legitimación de capitales; y Rodríguez Bustos, de 65 años. El tercer detenido es un colombiano de apellido Castaño Lozada, de 26 años, quien no registra antecedentes.

La droga en apariencia la iban a enviar a los Estados Unidos. Foto: MSP (MSP/MSP)

Manuel Jiménez Steller, viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), explicó que el vehículo permitió vincular la droga con la vivienda allanada, por lo que la Fiscalía solicitó el permiso judicial correspondiente.

“Esta droga pertenece al cartel del Clan del Golfo, estaba destinada para enviarse a los Estados Unidos y gracias al trabajo conjunto se logra el decomiso”, afirmó Jiménez.