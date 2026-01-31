Violento ataque en Goicoechea: disparan contra un carro y una mujer resulta herida grave

Una mujer de apellido Chavarría, de 31 años, resultó herida de bala cuando viajaba en un carro en Guadalupe, Goicoechea, San José.

La agresión ocurrió pasadas las 7 a. m. de este sábado 31 de enero, cuando la mujer circulaba por el trayecto que comprende entre el centro comercial El Pueblo y la rotonda de Guadalupe.

“La mujer viajaba en un carro 4x4, conducido por un hombre; al parecer fueron interceptados por otro vehículo del cual les dispararon en múltiples ocasiones”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Chavarría fue la que llevó la peor parte al ser herida, la llevaron en un carro particular al hospital Calderón Guardia.

El conductor del vehículo en el que viajaba resultó ileso.

Los agentes de la sección de Inspecciones Oculares y recolección de indicios (SIORI) del OIJ, investigan las causas que mediaron en esta agresión.

De momento, no hay personas detenidas por esta situación. Las cámaras de seguridad están siendo analizadas para tratar de dar con los pistoleros.