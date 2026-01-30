El desgarrador relato del padre del niño asesinado por una bala perdida en Navidad: se quedó sin justicia

Defraudado e inmerso en la impotencia. Así es como se siente Edgar Geovanny Rojas Godínez, padre de Kilian Ramírez Madrigal, el niño de 9 años que murió tras recibir el impacto de una bala perdida durante la Navidad del 2024, en Alajuelita, San José.

La única persona sospechosa de este hecho era un peón de construcción de apellidos Calderón Maltés, alias “Chavo”, de 26 años, quien fue absuelto la tarde de este jueves 29 de enero por el Tribunal Penal de Pavas.

“Me siento defraudado, la verdad. Este no es el primer caso que queda sin justicia, hay varias familias que se han quedado así. Yo dije lo que tenía que decir en el juicio, lo que pasó y todo”, expresó el padre del menor.

Kilian Ramírez Madrigal, de 9 años, estaba durmiendo cuando dispararon en la casa que estaba en San Felipe de Alajuelita. Foto: Autorizada y suministrada por Jessica Madrigal para La Teja

“Hoy (viernes) me llamó la mamá del niño reclamando, ella también siente dolor. Mis compañeros tratan de darme fuerzas y me piden que piense en mis otros hijos”, señaló este papá.

Rojas asegura que, a su criterio, el sospechoso sí tuvo participación en los hechos.

“Él sí tuvo que ver. Pasó amenazando en la noche que iba a matar, no a mi persona, sino a las personas con las que estuvo y que yo lo escuché”, señaló.

Kilian se convirtió en una víctima inocente de un pleito en el que ni él ni su padre tenían relación alguna. El niño se encontraba junto a sus tres hermanos pasando la Navidad en la casa de su papá. Tras recibir los regalos, todos se fueron a dormir; sin embargo, durante la madrugada, sujetos dispararon en múltiples ocasiones frente a la vivienda y uno de los proyectiles alcanzó el camarote en el que descansaba el menor.

Don Edgar lamenta que, al no existir grabaciones ni testigos presenciales, el sospechoso quedara en libertad, pese a lo que, asegura, ellos vivieron y escucharon como víctimas.

“Eso fue en la madrugada. ¿Quién va a estar levantado para ver qué pasa en las casas? Fue en Navidad, todo el mundo está en sus fiestas. Imagínense, ¿quién va a ver eso? Por no haber testigos presenciales, entonces ya nuestra palabra no vale”, exclamó.

El padre del niño señaló que espera que el proceso no termine ahí, que se pueda apelar y confía en que algún día llegue la justicia.

“Lo dejo en manos de Dios, de la justicia divina nadie se escapa. Mis compañeros tratan de darme ánimo para seguir adelante por mis otros hijos, pero esto es difícil, muy duro”, indicó.

Por su parte, los jueces señalaron que no encontraron pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra Calderón Maltés.

“Por aplicación del principio universal in dubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Calderón de lo siguiente: un delito de homicidio calificado en perjuicio de K. R. M. y diez delitos de homicidio calificado en grado de tentativa”, indicó la jueza Karina Chaves.

La jueza explicó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el debate no fueron contundentes para demostrar la responsabilidad del imputado en el ataque ocurrido la madrugada del 24 de diciembre del 2024, en Alajuelita.

“No se trata de si nosotros como personas del Tribunal estamos convencidos o no de si los hechos acusados los realizó el imputado, sino de si la prueba nos permite extraer esa conclusión como la única conclusión lógica posible. En este caso, el Tribunal no ha podido superar ese estado de duda”, detalló Chaves.

La Fiscalía no ha señalado si van a apelar este caso.

