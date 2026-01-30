Jueces absuelven por dudas a hombre acusado de asesinar a niño de 9 años en Navidad

La familia del pequeño Kilian Ramírez Madrigal, el niño de 9 años que murió en la Navidad de 2024 como consecuencia de una balacera contra la casa en la que se encontraba, recibió la peor noticia de todas este jueves.

Los jueces del Tribunal Penal de Pavas decidieron dictar una sentencia absolutoria en favor del único acusado en el caso, un hombre apellidado Calderón, de 26 años, asegurando que no encontraron pruebas suficientes para declararlo culpable.

“Por aplicación del principio universal in dubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Calderón de lo siguiente: un delito de homicidio calificado en perjuicio de K.R.M. y de diez delitos de homicidio calificado en grado de tentativa”, indicó la jueza Karina Chaves.

La juez argumentó la decisión tomada por el Tribunal señalando que las pruebas presentadas en el debate por parte del Ministerio Público no fueron contundentes para demostrar la responsabilidad de Calderón en el ataque ocurrido la madrugada del 24 de diciembre del 2024 en Alajuelita.

Durante el juicio el papá del niño dio una desgarradora declaración de lo sucedido. Foto Alejandro Morales. (Alejandra Morales/El papá del niño dio una desgarradora declaración durante el juicio. Foto Alejandro Morales.)

“No se trata de si nosotros como personas del Tribunal estamos convencidos o no de si los hechos acusados los realizó el imputado, sino de si la prueba nos permite extraer esa conclusión como la única conclusión lógica posible y en este caso en concreto lo que ha sucedido es que el Tribunal no ha podido superar ese estado de duda”, detalló Chaves.

De momento, el Ministerio Público no ha dado a conocer si presentará una apelación.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, al parecer, el día de los hechos Calderón tuvo un enfrentamiento con un tío del niño y poco después de ese pleito, ese sujeto, supuestamente, habría desatado una balacera contra la casa en la que estaba la familia.

Kilian fue alcanzado por los disparos cuando se encontraba durmiendo en un camarote.