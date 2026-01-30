Muchacha víctima de femicidio en San Carlos era hija de famoso estilista

Adriana Abarca, la joven de 24 años que fue víctima de un femicidio en San Carlos, presuntamente, a manos de su novio, era hija de un reconocido estilista, quien se encuentra con el corazón destrozado por la forma tan cruel en la que le arrebataron a su hija.

Se trata del estilista Allan Carey, reconocido por trabajar con varias modelos nacionales.

Carey explicó que él era el tío biológico de Andrea, pero se considera como su verdadero papá, pues él la crió desde que era una niña de 6 años.

“Era una persona muy querida, demasiado querida, no se metía con nadie, amaba a su familia y era muy entregada a su hija, a su hermana y a su sobrina, tenía un corazón enorme”, dijo Carey a La Teja.

El sospechoso de cometer el atroz crimen es un joven apellidado Marín, de 25 años, quien fue detenido por su propio cuñado cuando intentó darse a la fuga tras ser descubierto.

LEA MÁS: La valiente acción del concuño de la mujer asesinada en San Carlos permitió la captura del sospechoso

Adriana Artavia, de 24 años, era madre de una niña de 5 años. Foto cortesía Allan Carey. (Allan Carey/Adriana Artavia, víctima femicidio en San Carlos. Foto cortesía Allan Carey.)

El femicidio de Adriana ocurrió la madrugada de este jueves dentro de la casa de la hermana de Marín, ubicada en barrio Lourdes, en San Carlos. Se supo que la pareja había llegado a ese lugar el pasado jueves 22 de enero en busca de oportunidades laborales.

La peor llamada de todas

Allan explicó que él se enteró de la muerte de su hija por medio de la hermana de Marín, quien lo llamó para darle la terrible noticia. El estilista contó que él ya había hablado por teléfono con la hermana del sospechoso, cuando esta lo habría contactado para decirle los problemas entre la pareja.

“Ayer (miércoles) a las 2 de la mañana ella (hermana de Marín) me llamó y me dijo que fuera por ella (Adriana) porque se estaban peleando y que (Marín) la iba a terminar matando. Entonces yo le dije que le dijera a Adriana que se fuera para otra casa y que yo le mandaba los pases. Ella (Adriana) le hizo caso a la hermana del muchacho y le dijo que se iba a ir, pero como dijo eso, él, supuestamente, aprovechó y la mató cuando estaba dormida”, detalló el estilista.

Allan junto a su hija Adriana Artavia (en el centro). Foto cortesía Allan Carey. (Allan Carey/Adriana Artavia, víctima femicidio en San Carlos. Foto cortesía Allan Carey.)

LEA MÁS: Mujer asesinada en San Carlos era mamá de una niña de 5 años y estaba de paseo en la zona

Por su parte, el cuñado de Marín contó que la noche previa al crimen no notó ningún problema entre la pareja; incluso aseguró que ellos le dijeron que este jueves se iban a ir juntos para San José en el bus del mediodía.

Víctima de violencia

Carey contó que su hija conoció a Marín una vez que visitó San Carlos y a partir de ese momento se enamoró de él. El estilista también aseguró que siempre notaron que había algo extraño en ese muchacho, nunca les dio buena espina.

“El muchacho cayó preso y empezó a llamarla, la envolvió en sus cuentos y él salió de la cárcel ahora, como por ahí del 18 de noviembre. Yo los tuve en mi casa bastante tiempo y ya luego se la llevó para San Carlos”.

El estilista también aseguró que Adriana era víctima de violencia y, pese a su silencio, él veía señales que delataban que las cosas entre la pareja no andaban bien.

El atroz crimen ocurrió en barrio Lourdes, en San Carlos. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

“Él la agredía, pero como en silencio, fue víctima de la violencia en silencio. Ella amanecía con moretes y demás, pero no nos comentaba nada a nosotros; yo pienso que para que no nos preocupáramos ni agrediéramos al muchacho. Muchas veces se lo dije (que dejara a Marín), pero como ella estaba enamorada o él la tenía engatusada con esas habladas, no me hacía caso”, explicó Carey.

LEA MÁS: Mujer es asesinada en brutal ataque a puñaladas en Ciudad Quesada

Allan contó que la hija de Adriana, de 5 años, se encontraba con ella en San Carlos, por lo que tras el crimen tuvieron que viajar para recogerla.

Soñaba con ser manicurista

La última vez que Carey vio a su hija fue hace aproximadamente 15 días, poco antes de que ella, su hija y Marín se fueran para San Carlos.

Marín fue detenido por su propio cuñado. (Édgar Chinchi/Cortesía)

“Toda la vida voy a recordar los buenos momentos, obviamente hubo momentos malos, pero yo me voy a quedar con los buenos, porque ella fue una persona que me hizo a mí, me formó, porque aunque yo la críe, ella me ayudó a crecer como persona”.

Adriana tenía grandes sueños por cumplir, y según Carey, ya se estaba esforzando por alcanzar una meta que se había propuesto hace tiempo atrás.

“Ella estaba estudiando, soñaba con ser manicurista, de hecho había pedido una ayuda del Imas para continuar con sus estudios. Nosotros como familia siempre nos hemos apoyado todos”, destacó.

Carey y su familia tienen la esperanza de que este viernes les entreguen el cuerpo de su hija, para así velarla y sepultarla en Alajuelita, de donde son vecinos.