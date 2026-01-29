Sucesos

Mujer es asesinada en brutal ataque a puñaladas en Ciudad Quesada

La víctima de aproximadamente 24 años presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue declarada sin vida en el sitio

Por Alejandra Morales

Una madrugada marcada por la violencia se vivió este jueves 29 de enero en barrio Lourdes, en Ciudad Quesada, zona norte de Costa Rica, donde una mujer perdió la vida de forma violenta.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca (puñal). Los cruzrojistas fueron alertados de la emergencia durante la madrugada y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer con graves lesiones en el cuello y en los brazos.

carro OIJ morguera
La víctima de aproximadamente 24 años presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue declarada sin vida en el sitio. Foto: Ilustrativa

Pese a los esfuerzos de los socorristas, la mujer fue declarada sin vida en la escena. De momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente; sin embargo, versiones preliminares indican que tendría aproximadamente 24 años.

Este caso se convierte en el quinto asesinato de una mujer registrado en los primeros días del 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas por la violencia que afecta al país. Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

