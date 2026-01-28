Sucesos

Amenaza grave contra policías de Escazú: ofrecían dinero para asesinar a dos oficiales

Policía Municipal de Escazú toma acciones ante las amenazas contra los uniformados

Por Alejandra Morales

Una atroz amenaza contra dos oficiales de la Policía Municipal de Escazú encendió las alertas de seguridad luego de que en redes sociales se ofreciera dinero a cambio de acabar con la vida de ambos funcionarios solo por cumplir con sus funciones.

De acuerdo con estas autoridades, entre el miércoles 21 y sábado 24 de enero del 2026, los oficiales realizaron boletas de citación a conductores que fueron sorprendidos infringiendo la Ley de Tránsito.

Luego de estas acciones, el domingo 25 de enero, trascendió la amenaza por parte de un usuario anónimo, en la que en apariencia ofrecían ¢500 mil y ¢1 millón; en esta incluían la fotografía de uno de los oficiales y el nombre del otro, lo que elevó el nivel de riesgo y gravedad del caso.

Ante este escenario, la Policía Municipal de Escazú interpuso dos denuncias formales: una contra persona ignorada ante el OIJ y otra contra una persona plenamente identificada ante el Ministerio Público, sin descartar que ambas denuncias están relacionadas con un mismo responsable.

Pese a la gravedad de la amenaza, la Policía Municipal aseguró que estos actos no detendrán su labor. Asimismo, manifestaron su confianza en que los responsables enfrenten sanciones conforme a la Ley de Delitos Informáticos, la Ley contra el Sicariato y el delito de amenaza contra funcionario público, tipificado en el Código Penal.

