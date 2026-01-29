Mujer asesinada en San Carlos era mamá de una niña de 5 años y estaba de paseo en la zona

Una mujer, identificada como Adriana Abarca, de 24 años, es la víctima mortal del cruel ataque a puñaladas ocurrido la madrugada de este jueves 29 de enero en barrio Lourdes, en Ciudad Quesada, zona norte del país.

Abarca era madre de una niña de 5 años y vecina de Alajuelita, en San José.

De manera preliminar trascendió que la joven se encontraba de paseo en San Carlos, en apariencia, desde hacía aproximadamente una semana.

El presunto agresor es un hombre de apellido Marín, de 25 años, oriundo de Ciudad Quesada, donde ocurrieron los hechos. La Fuerza Pública logró detenerlo cuando, al parecer, intentaba darse a la fuga.

Versiones no oficiales señalan que Marín salió hace dos meses de prisión; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La alerta de esta agresión trascendió a las 4:53 a. m.

Adriana Abarca, de 24 años, fue asesinada en barrio Lourdes en Ciudad Quesada, este jueves 29 de enero. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma blanca (puñal). Los cruzrojistas fueron alertados de la emergencia durante la madrugada y, al llegar al lugar, encontraron a la mujer con graves lesiones en el cuello y en los brazos.

LEA MÁS: Amenaza grave contra policías de Escazú: ofrecían dinero para asesinar a dos oficiales

La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue declarada sin vida en el sitio. Foto: Ilustrativa

Pese a los esfuerzos de los socorristas, la mujer fue declarada sin vida en la escena.

Este caso se convierte en el quinto asesinato de una mujer registrado en los primeros días del 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas por la violencia que afecta al país. Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.