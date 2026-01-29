Detienen a 3 hombres sospechosos de robar combustible por medio de toma ilegal en Siquirres

Tres hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en un crimen que estaba poniendo en grave riesgo a toda una comunidad en Limón.

Así lo informaron las autoridades, las cuales indicaron que los sujetos habrían estado robando combustible de Recope por medio de una toma ilegal ubicada en el poblado de Lindavista, en Siquirres de Limón.

Los sospechosos son tres hombres de apellidos Francis, Calero y Vanegas, quienes fueron remitidos a la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.

Según Recope, los sujetos fueron detenidos cuando transitaban por la ruta 10 en Siquirres.

“Las detenciones se realizaron como resultado de un trabajo conjunto entre Recope, el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública, tras una denuncia recibida a través de la línea gratuita y confidencial 1-0-0-2″, informaron las autoridades.

Los tres sujetos fueron detenidos en Siquirres.

El peligro de la actividad delictiva que, en apariencia, realizaban estos sujetos radica en el hecho de que esa toma ilegal podría incluso provocar una explosión.

Recope indicó que a finales de la semana pasada se realizó un operativo en el que se localizó la toma ilegal y 400 metros de manguera de alta presión, utilizada para la extracción ilícita de combustible. En ese momento no hubo detenidos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento o venta ilegal de combustibles de manera gratuita y confidencial al número 1-0-0-2, disponible las 24 horas.