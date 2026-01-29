Sucesos

Costarricense se convierte en otro posible extraditable, pero esta vez el destino no es Estados Unidos

Un costarricense de apellidos Zúñiga Gómez, de 45 años, es requerido por la justicia de Panamá

Por Alejandra Morales

La oficina de Interpol del OIJ detuvo a un costarricense de apellido Zúñiga Gómez, de 45 años, quien es requerido por las autoridades judiciales de Panamá, por un caso relacionado con tráfico internacional de drogas.

La captura se realizó a las 10:30 a. m. de este jueves 29 de enero, cuando el sujeto viajaba en un vehículo por Paso Canoas, en la zona sur del país.

Tras su detención, fue puesto a las órdenes de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso judicial respectivo.

De acuerdo con la información confirmada, el hombre es requerido por el Tribunal Penal de Panamá y, en apariencia, formaría parte de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

La Interpol del OIJ detuvo a un costarricense de apellido Zúñiga Gómez, de 45 años, quien es requerido por las autoridades judiciales de Panamá por un caso relacionado con tráfico internacional de drogas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacó la importancia de esta captura en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“Pertenecería, en apariencia, a una estructura criminal dedicada a este tipo de actividades. Es una detención que, para nosotros, es importante como herramienta para extraditar nacionales ante el requerimiento de países amigos, es un trabajo clave porque ayuda a combatir la criminalidad transnacional, que afecta tanto a nivel local como a toda la región”, señaló Soto.

Las autoridades continuarán con los trámites necesarios para definir la situación jurídica del detenido y atender la solicitud presentada por Panamá.

extraditablePanamácostarricense detenido por tráfico de drogasZúñiga Gómez
