Acusado de asesinar a un niño en Navidad baja la mirada al tener al papá a solo tres metros

Edgar Geovanny Rojas Godínez, papá de Kilian Ramírez Madrigal, el niño de 9 años asesinado en Navidad, tuvo al principal sospechoso a solo tres metros de distancia.

El presunto asesino mantuvo los ojos clavados en el suelo durante toda la audiencia y nunca alzó a verlo.

LEA MÁS: Pecho de Rata soñaba con casarse en la cárcel este martes, pero algo se lo impidió

Este papá, quien es soldador del ICE, rompió en llanto al recordar los últimos momentos que compartió con su hijo y los hermanitos de él.

Su declaración fue desgarradora y en ningún momento el sospechoso de apellido Calderón, alias “Chavo”, de 26 años, tuvo alguna emoción.

El papá del niño dio una desgarradora declaración durante el juicio. Foto Alejandro Morales. (Alejandra Morales/El papá del niño dio una desgarradora declaración durante el juicio. Foto Alejandro Morales.)

El pequeñito murió el 25 de diciembre anterior, luego de recibir el regalo de su papá y después de haber esperado con emoción el amanecer, pues su papá los llevaría a pasear. Así lo detalló don Edgar, quien lloró al recordar esos momentos.

LEA MÁS: La desgarradora declaración de recolector que encontró a bebé fallecido en camión de basura

Ni el niño ni su padre tenían problemas con Chavo, pero sí un familiar de ellos, y el ataque ocurrió en la casa de la mamá de don Edgar, donde disfrutaba la familia.

El niño murió en el camarote en el que dormía en Alajuelita, San José.

LEA MÁS: Hay noticias del niño de 4 años que se perdió en la montaña de Limón desde el lunes en la tarde

Este debate se inició este martes 9 de diciembre en el Tribunal Penal de Pavas, pasadas las 11 a. m., pese a que estaba programado a partir de las 8 a. m.

Calderón, al parecer, tuvo un pleito con un tío paterno del niño Kilian y luego llegó disparando a la casa en la que se encontraba el menor.

Como consecuencia de esa acción, el niño resultó herido y, posteriormente, falleció.