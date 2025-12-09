Sucesos

Pecho de Rata soñaba con casarse en la cárcel este martes, pero algo se lo impidió

Este martes también se realiza una audiencia para apelar la extradición de Pecho de Rata

Por Alejandra Morales

Edwin Danney López Vega, de 48 años, alias Pecho de Rata, no llegó a la audiencia en la que se define su proceso de extradición este martes 9 de diciembre y según trascendió, se debió a que tenía una visita conyugal programada.

Además, en el Ministerio de Justicia confirmaron que para este martes hizo la solicitud de un matrimonio para él.

“Hay una solicitud para efectuar el matrimonio, al respecto, no se llevará a cabo en estricto apego a la debida coordinación interna y externa, haciendo prevalecer los institutos jurídicos y la seguridad institucional”, detallaron en la oficina de prensa del Ministerio de Justicia.

Esta situación le impide casarse; sin embargo, no descartan que en un futuro la boda se pueda dar.

Pecho de Rata
El Ministerio de Justicia confirmó que existía una solicitud hecha por parte de López. (Facebook de Jonedzel Lopez/Facebook de Jonedzel Lopez)

Este martes 9 de diciembre desde las 8:15 a. m., inició la audiencia de apelación para la extradición de López, lo ven los jueces del Tribunal de Apelación de Goicoechea. El caso lo están viendo en la sala 8 en el II circuito judicial.

López no llegó al debate, solo su abogado defensor Andy Sánchez.

A López lo vinculan con una investigación de la DEA en la que, en apariencia, coordinaba envíos de droga desde el 2008.

Las funciones de Pecho de Rata, supuestamente, eran coordinar los envíos marítimos de droga desde Colombia hasta Costa Rica, almacenarla y entregarla a los socios, para luego ser enviada a Estados Unidos.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

