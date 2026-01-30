Doble homicidio en San Sebastián: víctimas tenían 19 y 20 años, otros tres hombres sobrevivieron

Gerrmay Li Romero, de 19 años, y Kendall Caicedo Herrera, de 20 años, son las víctimas del doble homicidio ocurrido en las cercanías de la rotonda de San Sebastián, en San José, la noche de este jueves 29 de enero.

Otro sujeto de apellido Benavides, de 28 años, resultó herido en este mismo hecho, así como otros dos hombres que lograron sobrevivir a la agresión.

Según consta en el Tribunal Supremo de Elecciones, Li era vecino de la colonia 15 de Setiembre de Hatillo, mientras que Caicedo vivía en San Sebastián.

De acuerdo con información del OIJ, cinco hombres se encontraban dentro de un vehículo, que estaba estacionado, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al sitio y dispararon en reiteradas ocasiones.

“El conductor, de apellido Li, falleció dentro del vehículo con heridas en las manos y el tórax. Caicedo resultó fallecido en la vía pública, con disparos en el cuello, el tórax y el rostro. Un tercer hombre resultó herido y fue trasladado por medios propios al hospital San Juan de Dios”, detallaron desde la oficina de prensa del OIJ.

No obstante, la Cruz Roja Costarricense asegura que el hombre que murió dentro del vehículo estaba en el asiento del pasajero. El automóvil, placas BPB-146, aparece a nombre de Gerrmay Li. En el asiento del conductor no había nadie, y vecinos del lugar señalaron que la persona que vieron correr y caer sin vida a unos 100 metros sería quien conducía el carro.

Los demás ocupantes huyeron del sitio, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.

Según el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a las 9:29 p. m.

“Se informa de un vehículo con dos ocupantes heridos por arma de fuego, ambos con varios impactos y sin signos vitales”, detallaron los cruzrojistas.

Fernando Soto, de la Cruz Roja, explicó que una ambulancia de la Benemérita pasaba por la zona rumbo a otro caso médico cuando se topó con la escena del ataque, lo que permitió una atención inmediata.

“Casi que es presencial lo que fue dicha balacera. Abordamos a una víctima dentro del carro, que no tenía signos de vida, y al otro a unos 100 metros de distancia, aproximadamente”, señaló Soto.

Agentes del OIJ se hicieron cargo de la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar la investigación que permita esclarecer las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables.

El lunes 26 de enero, también en San Sebastián, ocurrió otro doble homicidio contra dos hombres.

Hasta este 30 de enero se contabilizan 48 personas fallecidas de manera violenta en este 2026, en 34 hechos han utilizado las armas de fuego para causar el peor daño a familias.