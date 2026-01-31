Otro hecho violento en Puntarenas: confirman quién es la víctima del ataque en Lepanto

Un hombre de apellido Morales, de 36 años, es la víctima mortal del ataque a balazos ocurrido en Jicaral de Lepanto, Puntarenas.

El OIJ de Nicoya investiga este hecho registrado en barrio La Cruz, pasadas las 7 p. m. de este viernes 30 de enero.

El ataque ocurrió en Jicaral pasadas las 7 p. m. Puntarenas encabeza las cifras de homicidios en este 2026. Foto: Archivo (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Morales se encontraba a bordo de una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública, cuando en ese momento pasaron dos sujetos, quienes realizaron múltiples disparos e impactaron a la víctima”, informaron en la oficina de prensa del OIJ.

En la escena, las autoridades recolectaron varios casquillos de bala y ahora investigan las causas que mediaron en esta agresión, así como la identidad de los responsables.

Puntarenas se convierte en la provincia más violenta en lo que va de este 2026, al registrar 13 homicidios; seguida por San José, con 11 muertes violentas.