Sospechosos de asesinar a finqueros que no quisieron venderles sus propiedades pasarán 6 meses en la cárcel

Además de los tres hombres, la pareja de uno de ellos también fue detenida por otros delitos

Por Adrián Galeano Calvo

Los tres hombres que fueron detenidos como sospechosos de asesinar a dos finqueros que no quisieron venderles sus propiedades, pasarán los próximos 6 meses detrás de las rejas.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de San Carlos, la cual presentó la solicitud de medidas cautelares luego de que los sujetos fueron detenidos esta semana por medio de allanamientos a sus casas en San Ramón.

“Uno de los imputados es Ramírez Ugalde, a quien, además de los dos homicidios, se le atribuye hurto agravado, infracción a la Ley de Psicotrópicos en su modalidad de cultivo de marihuana, e incumplimiento o abuso de patria potestad.

“Los dos últimos ilícitos también se le atribuyen a su pareja, una mujer de apellidos Narváez Martínez y madre de un niño de 2 años. Ella cumplirá tres meses de prisión preventiva”, informó la Fiscalía.

Detenidos y decomisos tras allanamientos en San Ramón por homicidios de dos finqueros.
Detenidos y decomisos tras allanamientos en San Ramón por homicidios de dos finqueros. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Los otros dos sospechosos de los homicidios de los finqueros son dos hombres apellidados Ramírez Varela y Arias Carranza, ambos procesados por homicidio calificado; en el caso del último, también por posesión de armas.

Los hechos investigados se remontan al 15 de julio de 2024, en la granja La Unión, ubicada en Colonia Toro Amarillo, y al 19 de febrero de 2025, en Potrerillos de San Ramón, Alajuela, cuando, presuntamente, los tres hombres actuaron bajo acuerdo para acabar con la vida de los finqueros Carlos González, de 52 años, y Alexander Jiménez, de 51 años.

El caso continúa en investigación en el expediente 24-001353-065-PE.

