Sospechosos de asesinar a finqueros que no quisieron venderles sus propiedades pasarán 6 meses en la cárcel

Los tres hombres que fueron detenidos como sospechosos de asesinar a dos finqueros que no quisieron venderles sus propiedades, pasarán los próximos 6 meses detrás de las rejas.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de San Carlos, la cual presentó la solicitud de medidas cautelares luego de que los sujetos fueron detenidos esta semana por medio de allanamientos a sus casas en San Ramón.

“Uno de los imputados es Ramírez Ugalde, a quien, además de los dos homicidios, se le atribuye hurto agravado, infracción a la Ley de Psicotrópicos en su modalidad de cultivo de marihuana, e incumplimiento o abuso de patria potestad.

“Los dos últimos ilícitos también se le atribuyen a su pareja, una mujer de apellidos Narváez Martínez y madre de un niño de 2 años. Ella cumplirá tres meses de prisión preventiva”, informó la Fiscalía.

Detenidos y decomisos tras allanamientos en San Ramón por homicidios de dos finqueros. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Los otros dos sospechosos de los homicidios de los finqueros son dos hombres apellidados Ramírez Varela y Arias Carranza, ambos procesados por homicidio calificado; en el caso del último, también por posesión de armas.

Los hechos investigados se remontan al 15 de julio de 2024, en la granja La Unión, ubicada en Colonia Toro Amarillo, y al 19 de febrero de 2025, en Potrerillos de San Ramón, Alajuela, cuando, presuntamente, los tres hombres actuaron bajo acuerdo para acabar con la vida de los finqueros Carlos González, de 52 años, y Alexander Jiménez, de 51 años.

El caso continúa en investigación en el expediente 24-001353-065-PE.