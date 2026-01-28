Grupo habría asesinados a dos finqueros porque estos se negaron a venderles sus terrenos

Dos finqueros fueron víctimas de un crimen que ha causado gran indignación, pues unos desalmados los asesinaron cruelmente solo porque, al parecer, se negaron a venderles sus propiedades.

Esta es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a los homicidios de los finqueros Carlos González, de 52 años, y Alexander Jiménez, de 51 años.

Este miércoles la Policía Judicial realizó cuatro allanamientos en las localidades de Piedades Sur y Piedades Norte de San Ramón de Alajuela, con los que logró detener a tres sospechosos.

Los detenidos responden a los apellidos Ramírez, de 29 años; Arias, de 47; y Ramírez, de 51. Las autoridades indicaron que hay un cuarto sospechoso que se mantiene en fuga.

Las autoridades detuvieron este miércoles a tres sospechosos. Foto OIJ. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que estos sujetos son relacionados con ambos homicidios. El primero de estos ocurrió el 15 de julio del 2024, cuando González fue asesinado a balazos en su finca avícola, ubicada en Toro Amarillo, en Río Cuarto.

El segundo homicidio se dio el 19 de febrero del 2025, cuando los sospechosos, en apariencia, asesinaron de la misma forma a Jiménez en su propiedad en Piedades Sur de San Ramón.

“Por medio de la investigación se logró establecer un vínculo entre los sospechosos y las víctimas donde, en apariencia, en ambos casos coincidentemente iniciaban una negociación por la compra de un terreno o una propiedad, la cual finalmente no era vendida por las víctimas, generando estas rencillas que culminaron con el homicidio de ambas personas”, detalló Muñoz.

La Policía Judicial no descarta que los sospechosos puedan estar vinculados con otros casos en los que también hayan amedrentado a personas con el fin de despojarlas de sus propiedades.