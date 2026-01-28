“Fue imposible escapar”: el impactante relato de conductor involucrado en accidente en la Florencio del Castillo

Un estruendo alertó a Brandon Gutiérrez de que algo venía hacía él, este vecino de Tres Ríos es uno de los conductores afectados por el accidente ocasionado por el bus sin frenos en la autopista Florencio del Castillo.

Él salió de su casa a las 6:40 a.m, como todos los días, para agarrar la ruta de Cartago a San José, pero asegura que vivió una escena de terror.

Brandon Gutiérrez relató lo que vivió durante el accidente en la Florencio del Castillo (Alonso Tenorio/Cortesía)

“Yo venía manejando normal… y nada más escuché que empezó a sonar así como un estruendo, así como un golpe fuertísimo”, relató aún con la voz entrecortada.

Al mirar por el retrovisor, la escena era imposible de procesar: “Volví a ver por el retrovisor y cuando vi, nada más vi donde pasó la grúa espantada y después vi un carro que lo venía llevando, que es el gris”.

Segundos después, el peligro se volvió inminente. “Yo vi que el bus donde pegó ese carro dio todo el sol hacia mí y yo lo que hice fue tratar de acelerar para que no me pegara, pero no, me fue imposible”

Aunque muchos pensarían que el tránsito estaba detenido como es común en esa carretera, Brandon aclara que no era así: “No, no estaba pegado, la verdad, estaba fluido”.

El pasó por la autopista colapsó por el accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El impacto contra su carro fue inevitable.

“Yo nada más sentí el golpe del bus, el bus me empujó hasta donde está el carro gris, prácticamente”.

"Yo iba yo en dirección a la parada de buses. Había dos personas, un señor y una señora… yo iba en dirección hacia ellos, yo lo que hice fue quebrar el volante para el otro lado".

La escena que siguió quedó grabada en su memoria. “Yo nada más vi que el bus se llevó toda la parada de buses, pasó por todo el charral que está acá (a un lado de la carretera)”.

La pesadilla de Brandon no terminó ahí porque luego lo chocó un camión.

El chofer del bus quedó sin frenos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Pasó un camión, donde pasó me pegó a mí el frente y me hizo dar vueltas y quedé viendo contra vía”, recordó.

El autobús siguió su trayecto hasta detenerse más adelante.

Brandon viajaba solo. Aturdido, asegura que apenas logró reaccionar.

“Yo del susto no sabía ni cómo reaccionar”.

Él asegura que fue hasta mucho después, cuando otras personas llegaron a auxiliarlo, que comprendió la magnitud de la tragedia.

“Ya después, como a los 30 minutos, casi una hora, fue que me di cuenta de que había un fallecido”.

Para todo lo que le pasó apenas sufrió golpes en la nuca y la cabeza.

“Los paramédicos me revisaron, me dijeron que estaba bien… pero que si sentía dolores o algún malestar fuera al hospital, porque por la adrenalina, en el momento uno no lo siente", comentó.

El accidente ocurrió este miércoles en la mañana cuando un bus de Lumaca se quedó sin frenos, golpeó varios carros y dejó una persona fallecida y 45 heridos.