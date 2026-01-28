Víctima del accidente en la Florencio del Castillo aparentemente viajaba en el cajón de un camión y cayó a la carretera

El hombre fallecido durante el grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Florencio del Castillo, la mañana de este miércoles, aparentemente viajaba en el cajón de un vehículo pesado y cayó a la carretera por el incidente.

Según información preliminar, el hombre se trasladaba en la parte trasera del vehículo junto con varios carretillos y palas, los cuales también cayeron sobre la vía al momento del accidente. Esa versión fue dada a conocer por la policía que trabaja en el sitio.

El accidente del bus dejó gran cantidad de heridos y un fallecido (Cortesía/cortesía)

En medio del caos generado por el choque múltiple, el hombre habría caído al pavimento, situación que es analizada por los investigadores.

Además, se investiga, si tras la caída, algún vehículo lo habría atropellado. Estas diligencias forman parte del proceso de levantamiento del cuerpo y reconstrucción de los hechos.

El bus se detuvo al chocar contra un barrera. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Cortesía)

La víctima tendría aproximadamente 45 años; sin embargo, su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, ya que los agentes judiciales continúan trabajando en el sitio.

El accidente se originó luego de que un autobús de la empresa Lumaca presuntamente se quedara sin frenos en el sector de Ochomogo–Tres Ríos, impactando varios vehículos y una parada de buses.

Al momento del accidente había personas en la parada.Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Cortesía)

Accidente en Ochomogo, bus sin frenos (Alonso Tenorio/cortesía)

Las autoridades atendieron dos escenas, la primera en la entrada a Tres Ríos donde estaba el fallecido y varios heridos.

El paso por Ochomogo está complicado. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/cortesía)

Y a 200 metros el lugar donde el bus chocó contra una barrera para tratar de detenerse.

LEA MÁS: Hombre se mete a casa y apuñala a pareja en Cartago

Auto Transporte Lumaca no se ha referido a lo ocurrido, en redes sociales los usuarios han manifestado su enojo, pues aseguran que las situaciones con los buses de la empresa son constantes.

El saldo del hecho, según el paramédico Roger Núñez, es de una persona fallecida y 45 personas heridas.

LEA MÁS: Caen tres sospechosos por el asesinato de dos finqueros

El sentido Ochomogo–San José está cerrado. Incofer habilitó la salida de trenes con más frecuencia.