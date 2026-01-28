Hombre se mete a casa y apuñala a pareja en Cartago

Una pareja sufrió un brutal ataque la noche del martes en la casa donde vive en Cartago.

La agresión ocurrió en El Carmen, a las 7:55 de la noche.

Un hombre de apellido Ramírez, de 39 años, y una mujer de apellido Méndez, de 33 años y de nacionalidad nicaragüense, resultaron heridos tras un ataque con cuchillo.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas personas se encontraban dentro de la vivienda y, aparentemente, fueron abordadas por un hombre que entró a la casa.

Por razones que aún se desconocen y sin mediar palabra, el sospechoso habría atacado a las víctimas en varias ocasiones con un arma blanca.

El OIJ investiga el ataque con cuchillo contra una pareja en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes pidieron ayuda al 911.

El hombre sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, mientras que la mujer presentó lesiones principalmente en el cuello y las extremidades. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Max Peralta, donde siguen internados.

El OIJ indicó que el caso se mantiene en investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable del ataque.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes.