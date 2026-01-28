Afectado en mortal choque de Ochomogo: “Grité: ‘Corran, que nos van a matar’, y abracé a una señora”

Choque de bus en la Florencio del Castillo deja un fallecido y 45 heridos. (Cortesía para LT /cortesía)

Don Henry Castillo fue uno de los afectados por el terrible accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la autopista Florencio del Castillo.

El hombre aseguró que estaba esperando el bus cuando observó que uno de los autobuses venía golpeando varios carros.

En ese momento la angustia y la desesperación se apoderó de los testigos.

El bus se quedó sin frenos. (Keyna Calderón/Cortesía)

“Vi cuando el bus golpeó un camión, siguió avanzando y traía un carro pequeño que venía dando vueltas por la carretera, en ese momento solo les grite: ‘Corran, que nos van a matar’, y abrace a una señora”, dijo.

La parada de buses donde el señor estaba quedó completamente destrozada y aunque no sufrió lesiones, aseguró que estaba muy nervioso.

Al momento del accidente varias personas esperaban el bus. (Cortesía para LT /cortesía)

El accidente provocó que los rescatistas atendieran dos escenas, la primera en la entrada a Tres Ríos, donde en uno de los vehículos falleció una persona y atendieron personas heridas de gravedad.

La parada quedó destrozada. (Cortesía para LT /cortesía)

La segunda fue a 200 metros, donde el bus se detuvo al chocar contra una barrera.

Roger Núñez, de la Cruz Roja, aseguró que de momento se reporta un fallecido y 45 heridos.

El chofer del bus aseguró a los pasajeros que se había quedado sin frenos.

El accidente fue muy aparatoso. (Cortesía para LT /cortesía)

Las autoridades judiciales ya se encuentran trabajando en el sitio, de momento la carretera ya fue cerrada en sentido Ochomogo - San José para que las autoridades realicen el levantamiento del cuerpo.

El cierre puede extenderse por varias horas. De momento se desconoce quién es la víctima mortal, sería un hombre de 43 años.