Caen tres sospechosos por el asesinato de dos finqueros

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan la mañana de este miércoles varios allanamientos en San Ramón de Alajuela, como parte de la investigación para esclarecer dos homicidios de finqueros.

Los investigadores detuvieron a tres hombres de apellidos Ramírez, de 51 años; Arias, de 47 años, y Ramírez, de 29 años.

Hubo tres detenidos por el crimen de los finqueros Carlos González Rodríguez y Alexander Gerardo Jiménez Vargas. (OIJ/cortesía)

Los homicidios se dieron en dos hechos distintos. El primero se registró el 15 de julio de 2024 en Toro Amarillo, en Río Cuarto de Alajuela, donde fue asesinado Carlos González Rodríguez, de 52 años. El hombre fue atacado a balazos en una granja avícola y auxiliado por sus trabajadores, quienes lo trasladaron a un centro médico al verlo herido.

En los allanamientos los oficiales encontraron laboratorios de marihuana (OIJ/cortesía)

Sin embargo, falleció posteriormente en el Hospital San Carlos.

La segunda víctima fue identificada como Alexander Gerardo Jiménez Vargas, de 51 años. Él fue asesinado el 19 de febrero en Potrerillos, en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela. El hombre se encontraba trabajando cuando fue atacado a balazos.

El hecho fue descubierto una hora después y el hombre ya se encontraba fallecido.

“Las diligencias de investigación permitieron establecer que ambos homicidios estarían relacionados y se dieron mediante un mismo modo de operar, por lo que se realizaron múltiples diligencias de investigación, logrando determinar la aparente participación de estas personas en los actos”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Este fue el indignante caso que Laura Fernández condenó en vivo sin saber que era de un candidato a diputado suyo

Durante los allanamientos se decomisaron armas de fuego y se hallaron dos laboratorios de marihuana.

Las personas detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público de San Carlos, para que se determine su situación jurídica.

LEA MÁS: Caos en la Florencio del Castillo: Bus sin frenos deja un fallecido y más de 45 heridos

El OIJ solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos casos, comunicarse a la línea confidencial 800-8000-645.