Bus que causó mortal accidente en la Florencio del Castillo tenía seguro e inspección vehicular al día

Nuevos detalles siguen surgiendo en torno al bus de la empresa Lumaca que la mañana de este miércoles provocó un mortal accidente en la autopista Florencio del Castillo, en Cartago.

El Consejo de Transporte Público (CTP), por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que el autobús involucrado en el hecho que cobró la vida de un hombre se encontraba al día con la documentación necesaria para circular, sí cuenta con un seguro y la inspección técnica vehicular.

Dicha institución informó que sus técnicos se encuentran realizando un análisis de las circunstancias que mediaron en el trágico accidente, el cual calificaron como un lamentable suceso.

Un hombre perdió la vida en el aparatoso accidente. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público se solidarizan con las víctimas y familiares de tan lamentable suceso. En forma adicional, informamos que los técnicos del Consejo de Transporte Público están realizando un análisis de las circunstancias en las que ocurrió este evento, con el fin de rendir el informe técnico respectivo, que permita determinar lo que en derecho corresponda”, informaron las autoridades.

Dado que una persona falleció en este incidente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también mantiene una investigación para esclarecer qué sucedió y si en efecto el accidente se dio debido a que el autobús se habría quedado sin frenos.

En cuanto al ahora fallecido, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hombre es de apellido León y de 60 años, quien, en apariencia, viajaba en el cajón de un vehículo pesado y cayó a la carretera por el incidente.