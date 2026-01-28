Sucesos

Incofer habilita trenes extra tras grave accidente en Tres Ríos que dejó un fallecido y 45 heridos

La medida se toma luego del accidente del bus que se habría quedado sin frenos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) informó que habilitó servicios extraordinarios de trenes de pasajeros en la ruta Cartago – San José, debido a la afectación vial que se registra este miércoles tras un grave accidente ocurrido en Tres Ríos.

personas dentro de tren
El Incofer habilitó el servicio extra de trenes. (Keyna Calderón)

Según detalló la institución, la medida se adopta luego de que un bus que presuntamente se quedó sin frenos provocara un accidente de grandes proporciones, el cual dejó una persona fallecida y al menos 45 heridos.

LEA MÁS: Afectado en mortal choque de Ochomogo: “Grité: ‘Corran, que nos van a matar’, y abracé a una señora”

Incofer indicó que los trenes circularán desde las 8:35 a. m. y hasta las 11:30 a. m., con salidas cada 35 minutos, realizando todas las paradas autorizadas y con la tarifa regular aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Las autoridades recomiendan a los pasajeros utilizar el servicio ferroviario como alternativa ante el cierre y la congestión vial que persiste en la zona, mientras continúan las labores de atención e investigación del accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
trenestren a cartagoaccidenteaccidente ochomogocartago
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.