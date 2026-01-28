Incofer habilita trenes extra tras grave accidente en Tres Ríos que dejó un fallecido y 45 heridos

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) informó que habilitó servicios extraordinarios de trenes de pasajeros en la ruta Cartago – San José, debido a la afectación vial que se registra este miércoles tras un grave accidente ocurrido en Tres Ríos.

El Incofer habilitó el servicio extra de trenes. (Keyna Calderón)

Según detalló la institución, la medida se adopta luego de que un bus que presuntamente se quedó sin frenos provocara un accidente de grandes proporciones, el cual dejó una persona fallecida y al menos 45 heridos.

LEA MÁS: Afectado en mortal choque de Ochomogo: “Grité: ‘Corran, que nos van a matar’, y abracé a una señora”

Incofer indicó que los trenes circularán desde las 8:35 a. m. y hasta las 11:30 a. m., con salidas cada 35 minutos, realizando todas las paradas autorizadas y con la tarifa regular aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Las autoridades recomiendan a los pasajeros utilizar el servicio ferroviario como alternativa ante el cierre y la congestión vial que persiste en la zona, mientras continúan las labores de atención e investigación del accidente.