Un año de prisión preventiva para sospechoso de femicidio cometido frente a niña de 5 años

Un sujeto de apellidos Marín García, de 25 años, pasará un año en prisión preventiva al figurar como el principal sospechoso del femicidio de Adriana Abarca González, de 24 años.

Abarca habría sido atacada mortalmente frente a su hija de cinco años, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Lourdes de San Carlos, Alajuela.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad este viernes 30 de enero.

(Édgar Chinchilla/Cortesía)

La muerte de Abarca ocurrió la madrugada del 29 de enero. En apariencia, el imputado atacó a la mujer con un arma blanca y, producto de la agresión, la ofendida falleció.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 26-000166-0065-PE.

Tras el hecho, Marín habría intentado huir y, aparentemente, también intentó quitarse la vida con un cordón. Cuando regresó al sitio, fue retenido por su cuñado, quien posteriormente lo entregó a las autoridades para que enfrentara el proceso judicial.

La víctima era vecina de Alajuelita, San José. Trascendió que se encontraba de paseo y en busca de trabajo junto con Marín en San Carlos, donde permanecieron, aproximadamente, una semana en la casa de una hermana del sospechoso, lugar donde pasó la tragedia.

Adriana Abarca era hija de un reconocido estilista, quien ha trabajado en el maquillaje de modelos costarricenses.