Balacera fue el presagio del triple homicidio en Paso Ancho, esto cuentan los vecinos

Una balacera ocurrida el fin de semana cerca de donde se dio el triple crimen de Paso Ancho, la mañana de este miércoles, fue para algunos vecinos un presagio de que en cualquier momento iban a ser testigos de una violencia terrible.

Trs hombre fueron asesinados en Paso Ancho, uno logró escapar. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“El fin de semana se escucharon varios disparos, los sentimos a metros y nos asustamos mucho. Hace días se veían movimientos raros, no tan habituales, y personas también, pero uno trata de hacerse el tonto”, dijo una vecina de apellido Martínez, quien vive a pocos metros de donde hoy tres hombres fueron asesinados.

Las autoridades judiciales atendieron el caso como un ajuste de cuentas. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ella relató que le dijo a su hija que mejor no salieran, porque estaban antojadas de irse a comprar un pollo frito.

“Los balazos se oyeron y al rato todo se quedó en silencio. Varios vecinos comentaron, pero no hubo heridos. Es que a uno le da miedo una bala perdida, en eso es lo que pensamos. Una vecina, la del frente, me dijo: ‘Esto se está poniendo más feo’”, relató.

Cerca de donde ocurrieron los hechos hay una parada de buses concurrida. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Otra de las mujeres aseguró que hoy estaba bañándose cuando escuchó los balazos.

El OIJ pidió a la policía presencia en la zona para evitar nuevos homicidios. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Mi hija había salido poco antes de la casa y ella esperaba el bus en la parada. Me volví loca, no sé cuántos balazos se escucharon, pero me vestí mojada, salí y vi a los muchachos tirados. Mi hija no estaba por ningún lado, me devolví para la casa y en ese momento la llamé y me dijo que ya iba en el bus. Sentí un alivio porque tenía una presión en la cabeza de la impresión”, dijo la señora.

Otro de los vecinos aseguró que él solo escuchó un montón de balazos y llamó al 911.

“Nunca había estado yo en una balacera así, me robaron la paz. Estaba acostado todavía cuando me asomé por la ventana; vi una sombra que iba pasando y dicen que ese fue un muchacho que se salvó, pero que lo iban a matar porque estaba con ellos.

“Es increíble el nivel de violencia que estamos viviendo. Una cosa es que uno sepa que en muchos lados ahora venden drogas, pero tres muertos en una mañana es demasiado, y por aquí, que a esa hora mucha gente va caminando para ir a sus trabajos”, añadió.

Los vecinos están muy asustados. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El triple asesinato ocurrió en el sector conocido como La Carbonera, cerca de la plaza de deportes.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 5:23 a. m. y desplazó al sitio una unidad de soporte avanzado y dos unidades básicas. A la llegada del personal de emergencia, fueron ubicados tres hombres, con edades estimadas entre los 20 y 40 años, dos de ellos en la acera y uno en un caño.

Tras la valoración, los cruzrojistas confirmaron que los tres hombres se encontraban sin signos vitales.

Una cámara de seguridad cercana al lugar registró el ataque armado. De acuerdo con lo observado en la grabación, cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas llegaron al sitio donde se encontraban las ahora víctimas y, tras abordarlas, abrieron fuego en reiteradas ocasiones para luego darse a la fuga.

En el video también se aprecia cómo una persona que se encontraba cerca del grupo logra salir corriendo del lugar al momento del ataque, mientras los acompañantes de las motocicletas se bajan y utilizan armas de fuego contra tres hombres que permanecían en el sitio.

Segundos después, se observa la llegada de otra persona, quien también es atacada de inmediato por los agresores, antes de que estos huyeran de la escena a bordo de las motocicletas.

Uno de los sospechosos estuvo manipulando su arma durante varios segundos antes de huir.

Michael Soto, director a. i. del OIJ, aseguró que, de momento, las víctimas no han sido identificadas y que el caso se maneja como un ajuste de cuentas.

Más muertes

Además, indicó que hay una preocupación en la zona porque se han dado seis homicidios cerca en los últimos días.

Uno de ellos en San Sebastián, donde fueron asesinados dos hombres; ese crimen ocurrió cerca de la rotonda la noche del jueves 29 de enero.

Soto afirmó que ya conversó con Erick Lacayo, del Ministerio de Seguridad Pública, para reforzar la presencia policial en la zona ante la preocupación que se vive, ya que temen que puedan darse más casos.

Los vecinos comentaron que esperan que la Policía se haga presente para que la situación no siga avanzando.

“Cuando la policía se deja ver, la gente que anda en malas cosas no se mira por aquí y eso a uno le da tranquilidad. Uno tiene derecho a vivir en paz”, dijo la vecina.