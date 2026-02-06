Hospital Nacional de Salud Mental lamenta la muerte de joven que se estrelló contra un árbol

El joven que falleció la madrugada de este viernes en un violento accidente de tránsito en el que salió expulsado del carro que manejaba era funcionario de un hospital en San José.

Se trata de Steven Enrique Monge Vindas, de 24 años, quien formaba parte del personal del Hospital Nacional de Salud Mental, el cual, por medio de una publicación en su perfil de Facebook, lamentó la trágica muerte del muchacho.

Esta fue la publicación hecha por el Hospital Nacional de Salud Mental. (Faceb/Esta fue la publicación hecha por el Hospital Nacional de Salud Mental.)

“El Área de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional de Salud Mental lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero. Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos y oramos para que reciban del creador la fuerza necesaria para salir adelante en este difícil momento”, publicó el hospital.

De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal incidente se dio a eso de las 3:46 a.m. en La Sabana, San José, específicamente en la entrada al bulevar de Rohrmoser.

Por su parte, el OIJ indicó que de momento no se tiene claro qué fue lo que causó que Monge perdiera el control de su carro.

El mortal accidente ocurrió la madrugada de este viernes. (WAZE C/Cortesía)

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja preliminarmente es que la víctima conducía un vehículo liviano y circulaba sobre el bulevar de Rohrmoser en sentido este-oeste y, por razones que se investigan, habría perdido el control del automotor y colisionó contra un objeto fijo”, indicó el OIJ.

Para cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por Monge, quien falleció de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió.

La vía estuvo cerrada por varias horas mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo del muchacho y se retiraban los restos de su vehículo.